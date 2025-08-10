Два боксера из Японии умерли после участия в одном турнире

28-летний Котари, как следует из заявления Всемирного боксерского совета, после боя вничью с соперником Ямато Хатой потерял сознание после боя и перенес операцию на головном мозге. О его смерти стало известно 8 августа. Затем появилась информация о кончине Уракавы, который был нокаутирован в восьмом раунде боя с Ёдзи Сайто. После поединка боксер перенес операцию на мозге, после чего боксерская организация объявила о его смерти.