Два боксера из Японии умерли после участия в одном турнире
Японские боксеры Сигэтоси Котари и Хиромаса Уракава скончались от травм, полученных на одном турнире в Токио, пишет CBS Sports.
28-летний Котари, как следует из заявления Всемирного боксерского совета, после боя вничью с соперником Ямато Хатой потерял сознание после боя и перенес операцию на головном мозге. О его смерти стало известно 8 августа. Затем появилась информация о кончине Уракавы, который был нокаутирован в восьмом раунде боя с Ёдзи Сайто. После поединка боксер перенес операцию на мозге, после чего боксерская организация объявила о его смерти.
«Эта душераздирающая новость пришла всего через несколько дней после кончины Сигэтоси Котари, который скончался от травм, полученных в бою на том же турнире», – говорится в заявлении.