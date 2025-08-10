Путин поздравил актера и режиссера Александра Адабашьяна с 80-летием
Президент России Владимир Путин поздравил режиссера и актера Александра Адабашьяна с 80-летием. Телеграмма размещена на сайте Кремля.
«Вы посвятили себя киноискусству, добились признания на актерском и режиссерском поприще, ярко заявили о себе как о выдающемся кинодраматурге и сценаристе», – написал президент.
Путин отметил, что творческие проекты Адабашьяна «неизменно отличаются оригинальностью замысла и узнаваемым почерком настоящего мастера». По его словам, за этим профессиональным успехом стоят «годы созидательного труда, большой и щедрый талант, вера в себя и свое предназначение».
Александр Адабашьян родился в Москве 10 августа 1945 г. Окончил Московское высшее художественное училище, начала карьеру в кино с 1974 г. Является соавтором сценариев к фильмам «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Пять вечеров», «Несколько дней из жизни И.И. Обломова». Работал на площадках художником-постановщиком.
Является заслуженным художником РСФСР, лауреатом государственной премии Казахской ССР (1978), премии имени Феллини в номинации «За лучший европейский сценарий» (1993). Удостоен итальянской премии имени Флайяно «Серебряный пегас» в номинации «За лучший иностранный сценарий» в 1991 г.