Актера Ивана Краско похоронят на кладбище в Комарово
Народный артист России Иван Краско будет похоронен на кладбище в Комарово – рядом с могилой его сына Андрея. Об этом сообщил младший сын актера Федор Краско, передает «РИА Новости».
Иван Краско умер 9 августа в возрасте 94 лет. До этого Краско госпитализировали в больницу Санкт-Петербурга, он находился в тяжелом состоянии. В январе 2023 г. актер попал в медучреждение с подозрением на инсульт.
Его сын Андрей умер в 2006 г. от сердечной недостаточности. Ему было 48 лет. Смерть произошла во время съемок картины «Ликвидация» режиссера Сергея Урсуляка в Одесской области.
Актер исполнил роли в более 200 фильмах. Играл в картинах «Тарас Бульба», «Особенности национальной охоты в зимний период», «Господин оформитель». С 1965 г. играл в Санкт-Петербургском академическом драмтеатре имени В.Ф. Комиссаржевской.
Краско – заслуженный артист РСФСР. В 1992 г. актер получил звание народного артиста России.