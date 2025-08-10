Умер основатель «Самолета» Михаил Кенин

Основал компанию «Самолет девелопмент» вместе с Игорем Евтушевским в 2012 г. Стал мажоритарным акционером компании и председателем совета директоров. В ноябре 2024 г. Forbes со ссылкой на источники на рынке недвижимости писал, что Кенин, которому принадлежит 31,6% в ГК «Самолет», ищет покупателя на свою долю в девелопере. Группа называла это слухами.