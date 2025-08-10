Умер основатель «Самолета» Михаил Кенин

Умер основатель «Самолета» Михаил КенинЕму было 56 лет
Основатель девелоперской компании «Самолет» Михаил Кенин умер в возрасте 56 лет. Об этом «Ведомостям» сообщили в группе.
«Михаил Борисович был из тех людей, кто оставляет свой след на земле. Редкий человек, одаренный природными талантами, отличный организатор и успешный предприниматель», – говорится в сообщении.
Причины смерти не раскрываются.
Кенин родился 1 сентября 1968 г. в Москве. Окончил Московский авиационный технологический институт. В 2007–2012 гг. возглавлял совет директоров ООО «Главстрой-СПб», был в совете директоров банка «Санкт-Петербург» и проекта «Театр песни Аллы Пугачевой». В 2011 г. Кенин вошел в состав совета директоров компании ПАО «Русская аквакультура».
Основал компанию «Самолет девелопмент» вместе с Игорем Евтушевским в 2012 г. Стал мажоритарным акционером компании и председателем совета директоров. В ноябре 2024 г. Forbes со ссылкой на источники на рынке недвижимости писал, что Кенин, которому принадлежит 31,6% в ГК «Самолет», ищет покупателя на свою долю в девелопере. Группа называла это слухами.