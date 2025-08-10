Полицейский погиб при задержании поджигателя релейного шкафа под Архангельском
При задержании поджигателя релейного шкафа в Архангельской области подозреваемый открыл огонь, один полицейский погиб. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу.
Второй полицейский получил ранение в ногу. Нападавшего задержали.
Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности).
Задержание проходило в рамках расследования по ч. 3 ст. 30 ч.1 ст. 205 УК РФ (подготовка к совершению теракта). Задержанный – неоднократно судимый мужчина 1978 г. р.
5 августа Следственный комитет (СК) РФ возбудил дело по п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия) в отношении двоих 17-летних подростков. По данным следствия, 24 июля несовершеннолетние подожгли релейный шкаф вблизи железнодорожной станции Алексин. Установлено, что они действовали по указанию третьих лиц, предположительно, со стороны украинских спецслужб.