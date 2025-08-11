В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропорту Нижнего Новгорода введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в 5:25 мск. По его словам, меры связаны с обеспечением безопасности полетов.
Одновременно ведомство проинформировало о снятии аналогичных ограничений в аэропортах Калуги и Пензы, которые действовали ночью. В Калуге ограничения были введены 10 августа в 10:50 мск и сняты 11 августа в 5:30 мск. В Пензе аэропорт не принимал и не отправлял самолеты с 4:10 мск до 5:43 мск.
Вечером 10 августа также временно приостанавливал работу и аэропорт в Ухте. Около 16:00 мск его деятельность была ограничена, а в 17:35 мск Кореняко сообщил о возобновлении полетов.
Врио главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн пояснял, что ограничения в Ухте были связаны с обеспечением безопасности из-за полетов беспилотников в районе города. По его данным, пострадавших из-за падений дронов нет, однако работников предприятий, оказавшихся в зоне их полета, эвакуировали.