ФСБ: украинские спецслужбы вербовали пенсионерок для терактов против военных РФ
Сотрудники украинских спецслужб, выдавая себя за представителей российских правоохранительных органов, обманом и психологическим давлением привлекли пять женщин пенсионного возраста к подготовке убийств российских военных с использованием бомб, замаскированных под бытовые предметы. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
По данным ведомства, пенсионеров планировали использовать в качестве смертников, чтобы ликвидировать нежелательных свидетелей и избежать выплат обещанного вознаграждения.
«Для совершения терактов представители спецслужб Украины, используя мошеннические схемы и психологическое воздействие, привлекли пять женщин пенсионного возраста, у которых посредством звонков через зарубежные интернет-мессенджеры Telegram и WhatsApp обманным путем похитили денежные средства», – говорится в сообщении ведомства.
По замыслу организаторов, СВУ должны были передаваться под видом бытовых предметов. Их подрыв привел бы к гибели как цели, так и самих исполнителей, превращая их в «живые бомбы».
Следственная служба УФСБ России по Москве и Московской области возбудила уголовные дела по статьям о покушении на теракт, незаконном обороте взрывчатых веществ, а также их передаче и хранении, совершенных группой лиц по предварительному сговору.
8 августа сообщалось об аресте в Краснодаре двух подростков, подозреваемых в совершении теракта. По версии следствия, в июле 2025 г. они подожгли объект транспортной инфраструктуры на станции Лорис Северо-Кавказской железной дороги в Карасунском округе Краснодара. Поджог, заснятый на мобильный телефон, дестабилизировал работу железной дороги. По данным следствия, подростки действовали за обещанное в мессенджере денежное вознаграждение от неизвестного лица.