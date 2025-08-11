ФСБ: украинские спецслужбы вербовали пенсионерок для терактов против военных РФ

8 августа сообщалось об аресте в Краснодаре двух подростков, подозреваемых в совершении теракта. По версии следствия, в июле 2025 г. они подожгли объект транспортной инфраструктуры на станции Лорис Северо-Кавказской железной дороги в Карасунском округе Краснодара. Поджог, заснятый на мобильный телефон, дестабилизировал работу железной дороги. По данным следствия, подростки действовали за обещанное в мессенджере денежное вознаграждение от неизвестного лица.