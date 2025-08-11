Джазовый критик Дмитрий Ухов скончался на 80-м году жизни
На 80-м году жизни скончался известный музыкальный критик, джазовый журналист и продюсер Дмитрий Ухов. О его смерти сообщил на своей странице в соцсети Facebook
Последние годы жизни Ухов боролся с тяжелым заболеванием, которое лишило его возможности передвигаться и привело к серьезным проблемам со зрением.
«Этот поразительный человек был обездвижен последние три с половиной года. Он плохо видел, был отрезан от источников информации. Но он все помнил и активно интересовался происходящим в мире музыки», – написал Митропольский.
Выпускник аспирантуры филологического факультета МГУ, Ухов начал свою карьеру музыкального критика еще в середине 1960-х. С 1970 г.он работал на радио, а в период перестройки активно участвовал в создании альтернативных джазовых проектов. В 1990-е гг. занимался продюсированием фестиваля новой музыки «Альтернатива».
Ухов в разные годы работал в газете «Коммерсантъ», «Еженедельном журнале», на радио «Культура» и портале «Джаз.Ру». На последнем он вел рубрику «Санитар леса», где анализировал проблемы освещения джазовой музыки в массмедиа.
Ухов стоял у истоков создания Московской ассоциации джазовых журналистов и премии «Джаз'Ухо». Параллельно с журналистской деятельностью он занимался переводами музыковедческой литературы, преподавал историю джаза в Педагогической академии и читал курс по современной музыке в РГГУ.