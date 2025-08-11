Жителю Подмосковья запросили 19 лет по делу об атаках в Курске

Он проходит по п. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, повлекший значительный имущественный ущерб или иные тяжкие последствия). Наказание по этой части – от 12 до 20 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.