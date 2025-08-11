Жителю Подмосковья запросили 19 лет по делу об атаках в Курске
Прокурор запросил жителю Московской области Эльдару Марченко 19 лет колонии строгого режима, передает корреспондент «Ведомостей».
Первые шесть лет Марченко должен отбывать в тюрьме. Также ему запросили ограничение свободы сроком на два года.
Басманный райсуд Москвы арестовал Марченко в сентябре 2024 г. Следователь предъявил ему обвинение в совершении теракта при передаче координат аэродрома Курска вооруженным силам Украины (ВСУ).
Он проходит по п. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, повлекший значительный имущественный ущерб или иные тяжкие последствия). Наказание по этой части – от 12 до 20 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.
Марченко изначально заявил о готовности сотрудничать со следствием, но после отказался от дачи показаний и не признал вину.