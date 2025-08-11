Кабмин вдвое сократил срок рассмотрения заявлений об использовании маткапитала
Заявления об использовании маткапитала в России будут рассматривать не более пяти дней. Максимальный срок в 12 дней – при необходимости территориального органа Соцфонда РФ запросить дополнительные документы. Постановление опубликовано на сайте правительства.
«Важно, чтобы родители имели больше времени на детей, а не на оформление бумаг. Будем и дальше расширять поддержку семей, создавая для них необходимые условия», – заявил председатель кабмина Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Сейчас максимальный срок рассмотрения заявления составляет 10 дней. Если органам Соцфонда необходимы дополнительные документы, он увеличивается до 20 дней.
Пресс-служба правительства также напомнила, что материнский капитал граждане РФ могут направить на улучшение жилищных условий ребенка или оплату его обучения. Кроме того, средства можно использовать на покупку товаров и услугу для детей с инвалидностью и другие цели. С февраля 2025 г. размер выплаты с учетом инфляции превысил 690 000 руб. при рождении первого ребенка. Свыше 912 000 руб. государство направляет родителям на второго ребенка и последующих детей.