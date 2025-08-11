Кабмин вдвое сократил срок рассмотрения заявлений об использовании маткапитала

Пресс-служба правительства также напомнила, что материнский капитал граждане РФ могут направить на улучшение жилищных условий ребенка или оплату его обучения. Кроме того, средства можно использовать на покупку товаров и услугу для детей с инвалидностью и другие цели. С февраля 2025 г. размер выплаты с учетом инфляции превысил 690 000 руб. при рождении первого ребенка. Свыше 912 000 руб. государство направляет родителям на второго ребенка и последующих детей.