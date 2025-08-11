Операторы отказались комментировать идею о блокировке звонков в мессенджерах

Операторы отказались комментировать идею о блокировке звонков в мессенджерахПользователи жалуются на сбои в работе WhatsApp и Telegram
У некоторых пользователей Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta; признана экстремистской и запрещена в РФ) не проходят звонки через интернет. Они также жалуются, что у них не воспроизводятся аудио- и видеосообщения, следует из данных Downdetector. На этом фоне журнал Forbes со ссылкой на источник сообщил, что МТС, «МегаФон», «Билайн» и T2 предложили заблокировать возможность осуществлять звонки в иностранных мессенджерах.
Операторы связи не стали комментировать эту идею «Ведомостям». Также «Ведомости» направили запрос в Минцифры.
По данным Forbes, инициатива о блокировке связана с тем, что компаниям необходимы дополнительные доходы для поддержания инфраструктуры. При этом Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает некорректным предложения о повышении в несколько раз тарифов для абонентов. «Большая четверка» предполагает, что реализация идеи о запрете позволит вернуть пользователей к обычным голосовым вызовам.
Кроме того, запрет поможет защитить абонентов от звонков мошенников, которые чаще всего общаются с россиянами в WhatsApp (принадлежит Meta;
Первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев в разговоре с «Известиями» заявил, что слухи о возможной блокировке WhatsApp не имеют никакого подтверждения.