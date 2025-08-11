Операторы отказались комментировать идею о блокировке звонков в мессенджерах

У некоторых пользователей Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta; признана экстремистской и запрещена в РФ) не проходят звонки через интернет. Они также жалуются, что у них не воспроизводятся аудио- и видеосообщения, следует из данных Downdetector. На этом фоне журнал Forbes со ссылкой на источник сообщил, что МТС, «МегаФон», «Билайн» и T2 предложили заблокировать возможность осуществлять звонки в иностранных мессенджерах.