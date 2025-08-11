Умер писатель Евгений Чижов

Умер писатель Евгений ЧижовЕму было 58 лет
Писатель Евгений Чижов (Соминский) умер в возрасте 58 лет. Об этом сообщил его друг, писатель Дмитрий Данилов.
Чижов утонул в Балтийском море.
«Эта потеря – дыра в душе, которая не зарастет никогда. Женя, дорогой, покойся с миром. Всегда буду помнить тебя», – написал Данилов в Telegram.
Чижов родился в Москве 29 октября 1966 г. В 1988 г. окончил юридический факультет МГУ, работал по специальности. Жил в Германии, вернулся в Россию в 1997 г., тогда же начал работать журналистом и переводчиком.
Первая работа была опубликована в 1997 г. – повесть «Бесконечный праздник» в журнале «Соло». Второй работой стал роман «Темное прошлое человека будущего». Позже он был издан отдельной книгой вместе с повестями «Бесконечный праздник» и «Без имени».
Известность Чижов приобрел после публикации романов «Персонаж без роли» и «Перевод с подстрочника». Последний стал финалистом премий «Ясная Поляна» и «Большая книга», удостоен премии «Венец» Союза писателей Москвы. Последней работой Чижова стал сборник рассказов «Самоубийцы и другие шутники», изданный в 2024 г.