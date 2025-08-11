NYT: на предприятии US Steel в Пенсильвании произошел взрыв
На заводе US Steel в Клэртоне, штат Пенсильвания, произошел взрыв. Об этом сообщают американские СМИ.
The New York Times со ссылкой на местные власти пишет о десятках пострадавших.
Газета добавляет, что пока мало информации о масштабах травм и причинах взрыва на заводе недалеко от Питтсбурга.
Службы экстренного реагирования были уведомлены о происшествии около 11:00 по восточному времени (18:00 мск), согласно CBS News.
Департамент здравоохранения округа Аллегейни прибыл на место и сейчас контролирует качество воздуха, говорится в сообщении телеканала.