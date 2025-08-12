Китайские ученые представили пусковую установку для удаления мусора в космосе
Китайские исследователи разработали устройство, предназначенное для удаления опасного космического мусора, вращающегося вокруг Земли. Об этом пишет South China Morning Post. Разработка была выполнена совместно аэрокосмическими инженерами из Нанкина, Шанхая и Шэньяна.
При этом новая пусковая установка потенциально может использоваться и в качестве космического оружия, отмечает издание. Устройство основано на принципе порохового двигателя, изобретенного в Китае еще в IX веке, но адаптированного для современных космических технологий.
В отличие от обычных пушек, новая пусковая установка при выстреле не создает дыма, света, вибраций или осколков благодаря механизму поглощения энергии с использованием замкнутого газа. Это позволяет точно направлять капсулу с сеткой для улавливания обломков к цели без повреждений пусковой платформы.