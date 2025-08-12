Володин пообещал выработать предложения по снижению нагрузки на школьников
Председатель Госдумы Вячеслав Володин пообещал выработать предложения по снижению нагрузки на школьников. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Анализ показал, отметил Володин, что большинство считает нагрузку на школьников избыточной и ее необходимо снижать. Что касается домашних заданий, звучат предложения об изменении подходов. Одни считают необходимым исключить формализм при выполнении заданий (например, использование ИИ и различных программ, поиск готовых ответов в интернете). Другие акцентируют внимание на важности сохранения домашних заданий для закрепления материала, а также для развития навыков творческого подхода, критического мышления, самостоятельности и анализа.
«Основываясь на высказанных мнениях, планируем выработать предложения по изменению ситуации», – пояснил спикер нижней палаты парламента.
15 апреля Минпросвещения утвердило, сколько времени должны тратить ученики школ на выполнение домашнего задания. Согласно документу, с 1 сентября 2025 г. первоклассники должны тратить на выполнение домашнего задания один час, во 2-х и 3-х классах – 1,5 часа, в 4-х и 5-х – 2 часа. С 6-х по 8-е классы время было увеличено до 2,5 часа, а с 9-х по 11-е – до 3,5 часа.