Экс-начальника научного центра МО РФ обвинили во взятках на 30 млн рублей
Московский гарнизонный военный суд занимается рассмотрением дела бывшего начальника Научно-исследовательского центра топогеодезического и навигационного обеспечения Минобороны РФ полковника Игоря Рутько, передает ТАСС. В судебных материалах говорится, что он обвиняется в получении взяток на общую сумму 30 млн руб.
Против экс-чиновника возбуждено уголовное дело после совершения семи преступлений по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Два преступления также относятся к пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере группой лиц). Еще одно нарушение предусмотрено пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой лиц из корыстных побуждений). Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом после заключения досудебного соглашения.
По данным следствия, в 2014 г. в рамках специальной рабочей группы по обновлению электронных топографических карт и их поставке в Индию Рутько и двое его подчиненных создали преступное сообщество, где предлагали другим сотрудникам института получать надбавки, годовые премии и покровительство руководства за взятку.