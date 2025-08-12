Экс-начальника научного центра МО РФ обвинили во взятках на 30 млн рублей

Против экс-чиновника возбуждено уголовное дело после совершения семи преступлений по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Два преступления также относятся к пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере группой лиц). Еще одно нарушение предусмотрено пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой лиц из корыстных побуждений). Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом после заключения досудебного соглашения.