В Роспотребнадзоре заявили о контроле ситуации с менингококком
Ситуация с менингококковой инфекцией стабильна, и Роспотребнадзор держит ее на контроле, сообщила пресс-служба ведомства. За последнюю неделю заболевших, по официальным данным, всего два.
Как объяснили в Роспотребнадзоре, подъемы заболеваемости менингококком происходят циклично, раз в 10-30 лет. Ежегодно также наблюдаются эпизодические вспышки в отдельных группах, причем это происходит как у маленьких детей, так и у взрослых. Ведомство отметило, что благодаря профилактическим мерам крупных очагов в стране сейчас нет.
В течение 2025 г. основная часть очагов инфекции регистрировалась среди трудовых мигрантов, по данным Роспотребнадзора. Самой действенной мерой для минимизации рисков представители ведомства назвали вакцинацию, которая проводится в России по календарю профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Кроме того, гражданам посоветовали соблюдать правила личной гигиены, проветривать помещения и избегать контакта с людьми, имеющими признаки заболевания.