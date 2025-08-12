В Роспотребнадзоре заявили о контроле ситуации с менингококком

Как объяснили в Роспотребнадзоре, подъемы заболеваемости менингококком происходят циклично, раз в 10-30 лет. Ежегодно также наблюдаются эпизодические вспышки в отдельных группах, причем это происходит как у маленьких детей, так и у взрослых. Ведомство отметило, что благодаря профилактическим мерам крупных очагов в стране сейчас нет.