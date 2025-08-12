Суд в Новосибирске заочно арестовал наехавшего на людей водителя
Кировский районный суд Новосибирска заочно арестовал наехавшего на толпу людей Эльчина Джаннатова по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Об этом сообщили во «ВКонтакте» судов общей юрисдикции региона.
В ходе судебного заседания следователь пояснил, что Джаннатов покинул территорию РФ. Его обвинили в межгосударственный розыск. Обвиняемого арестовали на два месяца со дня его фактического задержания в России, либо с момента его передачи правоохранительным органам страны.
11 августа управление Следственного комитета (СК) РФ по Новосибирской области возбудило уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц после умышленного наезда грузовика на группу людей в Новосибирске.
Инцидент произошел утром 10 августа в Кировском районе города. Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте происшествия, госпитализация не потребовалась.