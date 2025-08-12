В больнице умер пострадавший при ударе дронов в Арзамасе
Один из пострадавших при ударе дронов в Арзамасе умер. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
«Ужасно сообщать такое, но один из пострадавших при атаке БПЛА в Арзамасе скончался. Медики сделали все возможное», – написал он в Telegram.
Атака на Арзамас Нижегородской области была совершена ночью 11 августа. Тогда погиб один человек, еще двое получили ранения, передавал Никитин.
Мэр Арзамаса Александр Щелоков сообщал, что в Арзамасский округ направили бригаду медицины катастроф для оказания помощи пострадавшим после ударов беспилотника.