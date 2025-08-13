С сентября в России изменится расчет среднего месячного заработка

По новым правилам расчета среднего заработка, которые вступят в силу с 1 сентября 2025 г., в этот показатель будут включены не только премии, но и денежные поощрения работника, рассказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, передает ТАСС. Он назвал такие изменения очевидным плюсом для сотрудников.