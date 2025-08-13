Скончался «гроза шпионов» – полковник КГБ СССР Владимир Зайцев
На 78-м году жизни умер полковник КГБ России в отставке Владимир Зайцев. Об этом сообщила международная ассоциация ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».
Зайцев родился 19 марта 1948 г. в Московской области. Службу начал в группе советских войск в Германии, а с 1972 г. более 20 лет проработал в системе госбезопасности, заслужив репутацию «грозы шпионов». С 1982 по 1992 г. служил в группе «А» седьмого управления КГБ СССР, пройдя путь от начальника отделения до заместителя командира.
Зайцев принимал участие в ключевых операциях по освобождению заложников, в том числе в Тбилиси в 1983 г., а также в командировках в Афганистан. В середине 1980-х гг. возглавлял операции по задержанию иностранных шпионов.
Был награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды и «За личное мужество». После выхода в отставку работал помощником председателя правительства РФ по силовому блоку (2000–2004 гг.), возглавлял фонд «Антитеррор» и занимал пост вице-президента ассоциации «Альфа».