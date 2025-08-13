Скончался «гроза шпионов» – полковник КГБ СССР Владимир Зайцев

Зайцев родился 19 марта 1948 г. в Московской области. Службу начал в группе советских войск в Германии, а с 1972 г. более 20 лет проработал в системе госбезопасности, заслужив репутацию «грозы шпионов». С 1982 по 1992 г. служил в группе «А» седьмого управления КГБ СССР, пройдя путь от начальника отделения до заместителя командира.