Скончался бывший посол РФ в Италии и Великобритании Анатолий Адамишин

В октябре 2024, в 90-летний юбилей дипломата, посольство РФ в Италии отмечало, что Адамишин был одним из главных действующих лиц российско-итальянских отношений второй половины XX в. Начав карьеру атташе посольства СССР в Риме в начале 1960-х, он сыграл важную роль в формировании основ межгосударственных связей в новую эпоху. По данным посольства, при его участии были подготовлены положения Договора о дружбе и сотрудничестве, подписанного в 1994 г. президентом России Борисом Ельциным и председателем Совета министров Италии Сильвио Берлускони.