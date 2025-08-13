Газета
Скончался бывший посол РФ в Италии и Великобритании Анатолий Адамишин

Бывший посол России в Италии и Великобритании Анатолий Адамишин скончался на 91-м году жизни. Об этом «РИА Новости» сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, дипломат проработал в системе МИДа 40 лет.

Адамишин занимал пост чрезвычайного и полномочного посла с 1982 г. В 1986–1990 гг. он был заместителем министра иностранных дел СССР, в 1993–1994 гг. – первым заместителем главы МИД РФ. С 1997 по 1998 г. занимал должность министра РФ по делам СНГ. Он представлял СССР, а затем Россию в Италии в 1990–1992 гг., а в 1994–1997 гг. был послом РФ в Великобритании.

В октябре 2024, в 90-летний юбилей дипломата, посольство РФ в Италии отмечало, что Адамишин был одним из главных действующих лиц российско-итальянских отношений второй половины XX в. Начав карьеру атташе посольства СССР в Риме в начале 1960-х, он сыграл важную роль в формировании основ межгосударственных связей в новую эпоху. По данным посольства, при его участии были подготовлены положения Договора о дружбе и сотрудничестве, подписанного в 1994 г. президентом России Борисом Ельциным и председателем Совета министров Италии Сильвио Берлускони.

Сам дипломат шутливо называл себя commesso viaggiatore – «коммивояжером», который в каждой поездке «продавал» не товары, а идею открытости России к сотрудничеству с Италией и всем миром.

