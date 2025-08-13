В Обнинске неизвестные пытались поджечь синагогу
В ночь на 13 августа неизвестные попытались поджечь синагогу в Обнинске Калужской области, сообщила пресс-служба главного раввина России Берла Лазара.
Повреждения получил только вход здания. Как отметили в пресс-службе, поджог совершили с помощью как минимум трех бутылок с зажигательной смесью. Их бросили в здание.
Представители Лазара также напомнили, что эту синагогу уже пытались поджечь 10 июля 2024 г. Тогда сотрудники полиции задержали двоих несовершеннолетних.