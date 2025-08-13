Суд обязал владельца и фрахтователя «Волгонефть-212» выплатить 49,4 млрд рублей
Арбитражный суд Краснодарского края полностью удовлетворил иск Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора. ООО «Каматрансойл», владелец танкера «Волгонефть-212», и его фрахтователь ООО «Кама шиппинг» солидарно получили взыскание в размере 49,46 млрд руб. Об этом сообщает «Интерфакс».
7 августа власти Анапы увеличили исковые требования к владельцам танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» до 647,43 млн руб.
15 декабря 2024 г. в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», в результате произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами. Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.
Росприроднадзор оценил ущерб от разлива мазута в Керченском проливе почти в 85 млрд руб. и направил иски в Арбитражный суд Краснодарского края. Сумма исчисленного вреда в отношении ООО «Кама шиппинг» (фрахтователь судна «Волгонефть-212») и ООО «Каматрансойл» солидарно составила 49,46 млрд руб. Сумма вреда, подлежащая возмещению ЗАО «Волгатранснефть», – 35,48 млрд руб.