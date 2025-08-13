В АТОР порекомендовали туристам быть готовыми подключиться к роумингу
Российским туристам, которые сейчас находятся за рубежом или планируют поездку, необходимо с запасом пополнить счет телефона и быть готовыми подключиться к роумингу, чтобы оставаться на связи. Об этом ТАСС сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Такую рекомендацию дали в связи с информацией о том, что в России принимаются меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta,
В АТОР напомнили об альтернативных мессенджерах, например VK или Max.
Роскомнадзор (РКН) 13 августа принял меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp. В ведомстве объяснили это тем, что мессенджеры стали основными сервисами, используемыми для вымогательства и вовлечения в террористическую деятельность граждан.
При этом в сообщении ведомства говорится, что никакие иные ограничения функционала не вводятся. В РКН также отметили, что данные мессенджеры неоднократно игнорировали предписания о принятии мер противодействия мошеннической деятельности.