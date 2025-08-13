В АТОР порекомендовали туристам быть готовыми подключиться к роумингу

Российским туристам, которые сейчас находятся за рубежом или планируют поездку, необходимо с запасом пополнить счет телефона и быть готовыми подключиться к роумингу, чтобы оставаться на связи. Об этом ТАСС сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).