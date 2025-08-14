Украинские БПЛА атаковали жилые дома в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону беспилотники повредили многоквартирные дома на улицах Тельмана и Лермонтовской. На месте работают экстренные службы и городские власти, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
Он рассказал, что в медучреждения города доставили двух раненых в тяжелом состоянии. Еще 11 человек сейчас везут в больницу. Глава региона уточнил, что это не окончательные данные и информация о пострадавших будет обновляться.
Этой ночью два района Ростовской области были атакованы беспилотниками. Силы ПВО сбили семь дронов. «Никто из людей не пострадал. В одном частном доме в Миллерово выбиты стекла, поврежден забор», – сообщал Слюсарь.
Всего в ночь на 14 августа силы ПВО перехватили и уничтожили свыше 40 украинских беспилотников над южными регионами, сообщало Минобороны. Уточняется, что БПЛА были ликвидированы с 20:00 13 августа до 07:00 мск 14 августа.
Также беспилотники атаковали Херсонскую и Белгородскую области. В последней государственные учреждения и организации, включая министерства и МФЦ, на два дня переведены на дистанционный режим работы. Учреждениям общественного питания запретили обслуживание на открытых площадках. До воскресенья отменены все уличные мероприятия. Крупные торговые центры Белгорода и Белгородского района будут закрыты до субботы.