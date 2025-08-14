Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Украинские БПЛА атаковали жилые дома в Ростове-на-Дону

Ведомости

В Ростове-на-Дону беспилотники повредили многоквартирные дома на улицах Тельмана и Лермонтовской. На месте работают экстренные службы и городские власти, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Он рассказал, что в медучреждения города доставили двух раненых в тяжелом состоянии. Еще 11 человек сейчас везут в больницу. Глава региона уточнил, что это не окончательные данные и информация о пострадавших будет обновляться.

Этой ночью два района Ростовской области были атакованы беспилотниками. Силы ПВО сбили семь дронов. «Никто из людей не пострадал. В одном частном доме в Миллерово выбиты стекла, поврежден забор», – сообщал Слюсарь.

Всего в ночь на 14 августа силы ПВО перехватили и уничтожили свыше 40 украинских беспилотников над южными регионами, сообщало Минобороны. Уточняется, что БПЛА были ликвидированы с 20:00 13 августа до 07:00 мск 14 августа.

Также беспилотники атаковали Херсонскую и Белгородскую области. В последней государственные учреждения и организации, включая министерства и МФЦ, на два дня переведены на дистанционный режим работы. Учреждениям общественного питания запретили обслуживание на открытых площадках. До воскресенья отменены все уличные мероприятия. Крупные торговые центры Белгорода и Белгородского района будут закрыты до субботы.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных