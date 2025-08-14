Во Владивостоке три человека погибли после падения с ТЭЦ-2
На территории Владивостокской ТЭЦ-2 при проведении ремонтных работ на высоте пятеро мужчин сорвались вниз. Трое погибли, двоим оказывается медпомощь, сообщили в Telegram-канале СУ Следственного комитета (СК) по Приморскому краю.
Сейчас на месте работают следователи. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Следствием будет дана надлежащая правовая оценка действиям или же бездействию должностных лиц, ответственных за проведение ремонтных работ.
По факту гибели работников СК возбудил уголовное дело по ч. 3. ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
