В Ростове после атаки дронов повреждены 10 многоэтажек
В результате ударов украинских беспилотников в Ростове-на-Дону окна и балконы повреждены в 10 многоквартирных домах, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Он подтвердил, что ранения получили 13 человек, двое из которых несовершеннолетние.
Врио главы региона также уточнил, что семь человек уже получили медицинскую помощь. Остальные пострадавшие пока находятся в больницах. Оперативные службы эвакуировали 212 жителей поврежденных домов, их направили в пункты временного размещения. В городе зафиксированы и повреждения легковых автомобилей.
Сейчас на местах ударов работают саперы. Затем в городе проведут оценку полученного ущерба.
Атаки на Ростовскую область начались в ночь на 14 августа. Уже днем Слюсарь сообщил об ударах по жилым домам на улицах Тельмана и Лермонтовской. В городе введен локальный режим ЧС.