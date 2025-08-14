В Ростове после атаки дронов повреждены 10 многоэтажек

Врио главы региона также уточнил, что семь человек уже получили медицинскую помощь. Остальные пострадавшие пока находятся в больницах. Оперативные службы эвакуировали 212 жителей поврежденных домов, их направили в пункты временного размещения. В городе зафиксированы и повреждения легковых автомобилей.