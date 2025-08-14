Шнуров согласился с решением суда о запрете пяти песен «Ленинграда»

Эксперты Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования определили наличие в треках побуждений граждан младше 18 лет к насильственным действиям, употреблению алкоголя и наркотиков. Кроме того, в них есть признаки скрытого воздействия на психику детей.