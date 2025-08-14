Шнуров согласился с решением суда о запрете пяти песен «Ленинграда»
Решение районного суда Санкт-Петербурга о запрете распространения пяти треков группы «Ленинград» было правильным, потому что они не предназначены для несовершеннолетней аудитории, заявил ТАСС лидер группы Сергей Шнуров.
«Подросткам до 18 лет эти песни и не предназначены! Абсолютно поддерживаю решение суда! Ограничение доступа к взрослым песням несовершеннолетним считаю верным и правильным!» – подчеркнул певец.
14 августа, по данным агентства, Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск прокуратуры и запретил на территории РФ распространение таких песен «Ленинграда», как «Кандидат», «Нетх...не», «Ч.П.Х.», «Оспа» и «Русские».
Эксперты Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования определили наличие в треках побуждений граждан младше 18 лет к насильственным действиям, употреблению алкоголя и наркотиков. Кроме того, в них есть признаки скрытого воздействия на психику детей.