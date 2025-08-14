Пользователи Instagram пожаловались на сбои в США и других странах
Пользователи Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) из ряда стран сообщили о массовых сбоях в работе социальной сети, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Неполадки начались около 19:30 мск. Больше всего жалоб поступило из США – зафиксировано свыше 2000 обращений. Также проблемы с доступом отмечают пользователи в Канаде, Франции, Великобритании, Италии, Германии, Бразилии, Индии и других странах.
По данным Downdetector, пользователи жалуются на сбои в работе приложения, трудности с подключением к серверу, публикацией постов и входом в аккаунт.
4 июля сообщалось, что в работе Instagram и ряда мессенджеров произошли сбои. Тогда проблемы с доступом к Instagram наблюдались у более 1900 пользователей. Они жаловались на сбои в работе сайта и мобильного приложения.