В Волгоградской области убили федерального судью

Подозреваемый в преступлении задержан. Следствие установило, что он занимается коммерческой деятельностью. В его отношении возбуждены дела по п. «д» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство с особой жестокостью) и ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия). Максимальное наказание по ним – до 20 лет лишения свободы.