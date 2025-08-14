В Волгоградской области убили федерального судью
В городе Камышине Волгоградской области убит действующий федеральный судья. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
По данным ведомства, вечером 14 августа у здания Камышинского городского суда было найдено тело судьи с огнестрельными и колото-резаными ранениями.
Подозреваемый в преступлении задержан. Следствие установило, что он занимается коммерческой деятельностью. В его отношении возбуждены дела по п. «д» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство с особой жестокостью) и ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия). Максимальное наказание по ним – до 20 лет лишения свободы.
СК теперь проводит следственные действия для установления всех обстоятельств случившегося. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.