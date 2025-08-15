Росавиация сняла ограничения на работу аэропортов Волгограда, Саратова и Тамбова
Росавиация сняла ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Волгограда, Саратова («Гагарин») и Тамбова («Донское»). Об этом сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
По его данным, в период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» три самолета, летевших в Волгоград, и один самолет, совершавший рейс в Саратов.
Кореняко напомнил, что меру вводили для обеспечения безопасности полетов.
Ограничения на работу воздушных гаваней Саратова и Тамбова Росавиация ввела в 2:13 мск, а Волгограда – в 18:25 мск 14 августа. На данный момент продолжают действовать ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Самары «Курумоч».