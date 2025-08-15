Путин возложил цветы к мемориалу советским и американским летчикам в Магадане

Памятник установили в день 75-летия Победы в 2020 г. Он посвящен сотрудничеству СССР и США во время Великой Отечественной войны, когда по авиатрассе Аляска – Сибирь Красная армия получила более 8000 американских самолетов по ленд-лизу. Из-за экстремальных погодных условий на большой высоте, где пилотам приходилось летать с использованием кислородных масок, в то время погибло более ста летчиков.