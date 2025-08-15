Путин возложил цветы к мемориалу советским и американским летчикам в Магадане
Президент РФ Владимир Путин в ходе своего визита в Магадан возложил цветы к мемориалу героям трассы Аляска – Сибирь, почтив память советских и американских летчиков. В этот момент в городе шел дождь.
Путин возложил к мемориалу 20 алых роз и поклонился, отойдя на несколько шагов. На церемонии звучала мелодия «Тишина» Льва Гурова.
Памятник установили в день 75-летия Победы в 2020 г. Он посвящен сотрудничеству СССР и США во время Великой Отечественной войны, когда по авиатрассе Аляска – Сибирь Красная армия получила более 8000 американских самолетов по ленд-лизу. Из-за экстремальных погодных условий на большой высоте, где пилотам приходилось летать с использованием кислородных масок, в то время погибло более ста летчиков.
Памятный объект изображает момент рукопожатия советского и американского летчиков на фоне крыла самолета.
Президент РФ посетил Магадан перед встречей с американским лидером Дональдом Трампом, которая пройдет на Аляске. Он уже посетил завод «Омега-Си» и спорткомплекс «Президентский», который открывал в 2023 г. по видеосвязи, а также провел совещание, посвященное реализации мастер-плана развития города. После этого он встретился с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым.