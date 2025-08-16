В Южной Корее при пожаре на танкере и грузовом судне погиб один человек
В южнокорейском городе Йосу произошел пожар на пришвартованных рядом друг с другом нефтяном танкере и грузовом судне, после происшествия был обнаружен один погибший, передает Yonhap.
По данным береговой охраны, пожар вспыхнул ночью 16 августа, возгорание потушили спустя несколько часов. О происшествии сообщили очевидцы с другого судна. По данным властей, всех 18 членов экипажа танкера и грузового судна удалось спасти, но капитан второго судна был найден без сознания и позже был объявлен погибшим. Двое членов экипажа танкера также получили ожоги.
Причина пожара пока не установлена. Yonhap со ссылкой на береговую охрану сообщает, что на танкере находилось около 2500 т токсичных химикатов, но пока неизвестно, попали ли вещества в океан.