В Южной Корее при пожаре на танкере и грузовом судне погиб один человек

По данным береговой охраны, пожар вспыхнул ночью 16 августа, возгорание потушили спустя несколько часов. О происшествии сообщили очевидцы с другого судна. По данным властей, всех 18 членов экипажа танкера и грузового судна удалось спасти, но капитан второго судна был найден без сознания и позже был объявлен погибшим. Двое членов экипажа танкера также получили ожоги.