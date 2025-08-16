СК предъявил обвинение экс-замминистра обороны Попову по пяти статьям
Следственный комитет (СК) предъявил бывшему заместителю министра обороны РФ Павлу Попову окончательное обвинение сразу по пяти статьям Уголовного кодекса, в том числе получении и взятки и незаконном обороте оружия. Об этом ТАСС сообщил адвокат фигуранта дела Денис Сагач.
По версии следствия, как стало известно ранее, в период с 2022 по 2024 гг. Попов и еще два фигуранта дела, внося заведомо ложные сведения о выполненных строительных работах в документацию парка «Патриот», похитили более 25 млн руб. Действия подсудимых причинили Минобороны ущерб в особо крупном размере.
Расследование уголовного дела завершено, сообщил адвокат бывшего замминистра. Он уточнил, что в окончательной редакции Попову вменяется два эпизода получения взятки (ст. 290 УК РФ), мошенничество в особо крупном размере (ст. 159), три эпизода превышения должностных полномочий (ст. 286) и незаконный оборот оружия (ст. 222), а также служебный подлог (ст. 282).
Генерал будет знакомиться с материалами в больнице, поскольку сейчас он находится под наблюдением врачей. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что Попов не признает вину ни по одному пункту обвинения, «отвергая коррупционную составляющую в своих действиях».
Уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) против Попова было возбуждено в конце августа 2024 г. Тогда же он был арестован. Следствие полагает, что с 2021 по 2024 гг. Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», обогащался за счет этого учреждения. Он действовал совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым, которые ранее привлечены к уголовной ответственности, считают следователи.