СК предъявил обвинение экс-замминистра обороны Попову по пяти статьям

Уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) против Попова было возбуждено в конце августа 2024 г. Тогда же он был арестован. Следствие полагает, что с 2021 по 2024 гг. Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», обогащался за счет этого учреждения. Он действовал совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым, которые ранее привлечены к уголовной ответственности, считают следователи.