В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов действуют в аэропортах Владикавказа и Грозного, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Ограничения, как напомнил он, необходимы для обеспечения безопасности полетов.
На фоне введения мер глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что в регионе объявлен режим беспилотной опасности. Возможно замедление работы мобильного интернета и связи, предупредил он в Telegram-канале.