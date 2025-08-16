Мошенники стали подменять контакты в телефонной книге с помощью файла vcf

В ведомстве напомнили, что при получении такого файла система обычно предлагает сохранить этот контакт в адресную книгу, но удобный и легальный способ обмена контактами превратился в инструмент для «коварной подмены контактов прямо в адресной книге жертвы». Пользователи, как пояснили в МВД, получают SMS или сообщение в мессенджерах WhatsApp (принадлежит Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) ) и Telegram, которое замаскировано под важное уведомление от банка, службы доставки, госслужб или коллег и знакомых, а в сообщении содержится вложение – файл с расширением .vcf с рекомендацией открыть его. Если человек соглашается, то телефон предлагает сохранить новый контакт или обновить существующий.