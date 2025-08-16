Мошенники стали подменять контакты в телефонной книге с помощью файла vcf
Мошенники стали подменять контакты через файлы vcf, которые содержат информацию о телефонном контакте и сохраняются в адресную книгу. Пользователи могут не заметить, что внесли изменения, поэтому открывать такие файлы от незнакомцев не стоит, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
В ведомстве напомнили, что при получении такого файла система обычно предлагает сохранить этот контакт в адресную книгу, но удобный и легальный способ обмена контактами превратился в инструмент для «коварной подмены контактов прямо в адресной книге жертвы». Пользователи, как пояснили в МВД, получают SMS или сообщение в мессенджерах WhatsApp (принадлежит Meta
Этот процесс происходит быстро, а жертва может даже не заметить, что в ее адресной книге появился новый контакт или изменился номер в старом, рассказали в управлении. Чтобы обезопасить себя, ведомство рекомендует не открывать файлы .vcf из сообщений от неизвестных отправителей и сохранять номера служб поддержки банков, почтовых операторов и госорганов самостоятельно.