Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Мошенники стали подменять контакты в телефонной книге с помощью файла vcf

Ведомости

Мошенники стали подменять контакты через файлы vcf, которые содержат информацию о телефонном контакте и сохраняются в адресную книгу. Пользователи могут не заметить, что внесли изменения, поэтому открывать такие файлы от незнакомцев не стоит, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

В ведомстве напомнили, что при получении такого файла система обычно предлагает сохранить этот контакт в адресную книгу, но удобный и легальный способ обмена контактами превратился в инструмент для «коварной подмены контактов прямо в адресной книге жертвы». Пользователи, как пояснили в МВД, получают SMS или сообщение в мессенджерах WhatsApp (принадлежит Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ)) и Telegram, которое замаскировано под важное уведомление от банка, службы доставки, госслужб или коллег и знакомых, а в сообщении содержится вложение – файл с расширением .vcf с рекомендацией открыть его. Если человек соглашается, то телефон предлагает сохранить новый контакт или обновить существующий.

Этот процесс происходит быстро, а жертва может даже не заметить, что в ее адресной книге появился новый контакт или изменился номер в старом, рассказали в управлении. Чтобы обезопасить себя, ведомство рекомендует не открывать файлы .vcf из сообщений от неизвестных отправителей и сохранять номера служб поддержки банков, почтовых операторов и госорганов самостоятельно.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных