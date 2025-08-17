14 поездов задерживаются из-за падения обломков БПЛА в Воронежской области
14 поездов Федеральной пассажирской компании (дочернее предприятие РЖД) задерживаются в пути из-за падения обломков беспилотника на станции Лиски в Воронежской области. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.
В список вошли поезда: № 20 Москва – Ростов, № 542 Москва – Адлер, № 562 Москва – Им. Курорт, № 472 Москва – Адлер, № 155 Анапа – Москва, № 233 Новороссийск – Москва, № 511 Воркута – Новороссийск, № 479 Сухум – Санкт-Петербург, № 113 Краснодар – Москва, № 11 Анапа – Москва, № 215 Барнаул – Адлер, № 135 Махачкала – Санкт-Петербург, № 143 Кисловодск – Москва и № 241 Киров – Анапа.
По данным ФПК, время задержки составляет до 2,5 часа. Сотрудники поездных бригад оказывают пассажирам необходимую помощь и содействие.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате падения обломков была повреждена ЛЭП на железнодорожной станции. Движение поездов было восстановлено в течение нескольких часов.