В Белгороде не будут работать ТЦ и рынки из-за угрозы атак БПЛА

По данным властей, за несколько последних дней в Белгороде сбито более 70 БПЛА противника. 16 августа в результате ударов украинских беспилотников по городу пострадали два мирных жителя. Один из дронов сдетонировал на проезжей части, другой взрыв произошел во дворе многоквартирного дома.