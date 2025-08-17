В Белгороде не будут работать ТЦ и рынки из-за угрозы атак БПЛА
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о продлении ограничительных мер в связи с сохраняющейся угрозой атак беспилотников. По его словам, в воскресенье, 17 августа, в Белгороде не будут работать крупные торговые центры и рынки из-за риска массового скопления людей.
Кроме того, в городе останутся закрытыми аттракционы в парках. В понедельник все бюджетные учреждения региона будут функционировать преимущественно в дистанционном режиме. Порядок работы определят руководители ведомств и организаций.
По словам Гладкова, аналогичные меры будут действовать в подведомственных учреждениях и организациях Белгорода. Губернатор также призвал федеральные и частные структуры при возможности перевести сотрудников на удаленный формат. Решение о работе торговых учреждений будет принято утром 18 августа.
По данным властей, за несколько последних дней в Белгороде сбито более 70 БПЛА противника. 16 августа в результате ударов украинских беспилотников по городу пострадали два мирных жителя. Один из дронов сдетонировал на проезжей части, другой взрыв произошел во дворе многоквартирного дома.