С 1 сентября начнут действовать новые критерии для изъятия бесхозных участков
С 1 сентября вступают в силу новые критерии для изъятия бесхозных земельных участков, сообщил «РИА Новости» заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
По словам Колунова, одним из оснований для изъятия станет отсутствие возведенного и зарегистрированного объекта недвижимости в установленные сроки.
«Пять лет – для земель под строительство, семь лет – под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС)», – пояснил он.
Кроме того, основанием для изъятия будет считаться захламление более половины территории участка отходами или мусором, если проблема не устранена в течение года с момента ее обнаружения. Изъять земельный участок смогут и в случае ненадлежащего содержания существующих построек и отсутствия окон, а также зарастания территории сорняками – мера будет действовать, если в течение года более половины площади участка покрыто сорняками выше одного метра.
Колунов подчеркнул, что изъятие земельного участка является крайней мерой, а собственнику дадут возможность предоставить объяснения и принять меры для устранения выявленных нарушений. Собственник также имеет право обратиться в суд для продления срока, отведенного на устранение проблемы, добавил он.