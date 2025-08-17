С 1 сентября начнут действовать новые критерии для изъятия бесхозных участков

Кроме того, основанием для изъятия будет считаться захламление более половины территории участка отходами или мусором, если проблема не устранена в течение года с момента ее обнаружения. Изъять земельный участок смогут и в случае ненадлежащего содержания существующих построек и отсутствия окон, а также зарастания территории сорняками – мера будет действовать, если в течение года более половины площади участка покрыто сорняками выше одного метра.