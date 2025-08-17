Число пострадавших при взрыве в Рязанской области выросло до 135
В результате ЧП в Рязанской области пострадали 135 человек, из них более 30 были госпитализированы, сообщили в оперштабе региона. В пороховом цеху завода «Эластик» в Шиловском районе 15 августа произошел взрыв и начался пожар, погибли 11 человек.
По информации оперштаба на 17 августа, число погибших в результате происшествия не изменилось. Медицинская помощь оказана 135 пострадавшим, из них 32 госпитализированы. 17 человек были направлены в Федеральные центры Москвы, из которых 14 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще трое в состоянии средней степени тяжести. После ЧП 15 человек также продолжают лечение в Рязани, из них трое находятся в тяжелом состоянии, говорится в сообщении.
При взрыве здание цеха было полностью разрушено. Изначально сообщалось о пяти погибших, ночью спасатели обнаружили тела еще четырех человек. К утру 16 августа число погибших выросло до 11, поскольку спасатели обнаружили тела еще двух жертв. Семьям погибших в результате ЧП выплатят по 1 567 500 руб., сообщал губернатор региона Павел Малков.