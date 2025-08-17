NYP: при стрельбе в Бруклине погибли три человека
В результате стрельбы в Бруклине погибли три человека, еще восемь получили ранения, сообщает New York Post (NYP) со ссылкой на полицию.
По данным издания, стрельба произошла рано утром 17 августа в ресторане Taste of the City Lounge. Несколько человек были доставлены в местные больницы, информация об их состоянии пока не разглашается, говорится в публикации.
Жертвами стрельбы стали трое мужчин. На месте происшествия обнаружили не менее 36 гильз, личности подозреваемых пока не установлены, пишет NYP. Полиция Нью-Йорка начала расследование по факту стрельбы.