В Боливии стартовали выборы президента
В Боливии открылись избирательные участки для голосования на президентских и парламентских выборах, текущие выборы могут положить конец господству левой партии и привести к избранию правого правительства впервые за более чем два десятилетия, передает Associated Press (AP).
Право голоса в Боливии имеют 7,9 млн человек. Для победы в первом туре кандидат должен набрать 50% голосов или не менее 40% при условии опережения ближайшего соперника на 10%. Второй тур может состояться 19 октября.
Кандидатами заявлены восемь человек: от правых сил это предприниматель Самуэль Дория Медина, экс-президент Боливии Хорхе Кирога, мэр города Кочабамба Манфред Рейес Вилья, сенатор Родриго Пас, политик Джонни Фернандес, инженер Павел Арасена. Левую партию представляют глава сената Андронико Родригес и экс-глава МВД Эдуардо дель Кастильо.
По данным AP, около 30% избирателей все еще не определились со своим выбором. Согласно опросам, два ведущих кандидата от правых бизнесмен Медина и бывший президент Кирога практически не имеют шансов на успех. Они оба трижды баллотировались на пост президента и «с трудом привлекают внимание избирателей», отмечает агентство.
Осенью прошлого года в стране прошли столкновения между сторонниками экс-президента Эво Моралеса и действующего лидера страны Луиса Арсе. Уходящий президент отказался участвовать в текущих выборах. Моралес объявил об отставке в 2019 г. на фоне массовых протестов в стране, вспыхнувших после президентских выборов.