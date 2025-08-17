Умер британский актер Теренс Стэмп

Умер британский актер Теренс СтэмпЕму было 87 лет
Британский актер Теренс Стэмп, известный по ролям в «Супермене» и «Звездных войнах», умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на семью актера.
«Он оставил после себя выдающееся наследие как актер и писатель, которое будет трогать и вдохновлять людей долгие годы», – следует из обращения.
Стэмп родился 22 июля 1938 г. в рабочем районе Степни в Лондоне. Первой работой, благодаря которой Стэмп обрел известность в кино, стала роль Билли Бадда в одноименном фильме Питера Устинова 1962 г. Картина стала экранизацией повести Германа Мелвилла.
Работал с режиссерами Федерико Феллини, Пьером Паоло Пазолини, Оливером Стоуном, Стивеном Спилбергом, Джорджем Лукасом. Среди известных кинокартин, в которых снялся актер, – «Всегда говори «да», «Звездные войны: Эпизод 1 – Скрытая угроза», «Теорема», «Уолл-стрит».
После работы в Италии в 1960-1970-х пришел на роли в фильмах «Супермен» и «Супермен 2». Во второй части сыграл злодея генерала Зода. Среди известных современных ролей – в «Операции Валькирия», в фильме «Меняющие реальность», а также фильмах Тима Бертона.