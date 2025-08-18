В Кембриджский словарь добавили три слова из сленга тиктокеров

Менее противоречивое слово «делулу» (сокращение от delusional – «бредовый») ассоциируется с эпохой постправды, где личные убеждения важнее реальности. Первоначально оно использовалось как оскорбление в адрес фанатов K-pop, которые верили в возможность отношений со своими кумирами. Однако позже появился мем «делулу – это солулу» (от solution – «решение»), набравший миллиарды просмотров в TikTok. Даже премьер-министр Австралии Энтони Албанези использовал вариацию «делулу без солулу» в парламентских дебатах.