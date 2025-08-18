В Кембриджский словарь добавили три слова из сленга тиктокеров
Слова «скибиди», «традвайф» и «делюлю» вошли в обновленную версию Кембриджского словаря, что подтверждает растущее влияние поколения TikTok на английский язык, пишет The Guardian. Лексикографы отмечают, что эти неологизмы не являются временным интернет-трендом, а прочно закрепляются в языке.
Колин Макинтош, руководитель лексической программы словаря, отметил, что интернет-культура активно меняет английский язык и этот процесс представляет большой интерес для фиксации в словарных статьях. Он подчеркнул, что такие слова добавляются только в том случае, если у них есть потенциал для долгосрочного использования.
Слово «скибиди», часто используемое детьми для усиления высказываний, стало популярным благодаря вирусному анимационному сериалу Skibidi Toilet. Кембриджский словарь определяет его как слово, которое может означать «круто» или «плохо», а также использоваться без конкретного значения в шутку. Однако старшее поколение часто воспринимает его с недоумением, отмечает издание.
Феномен «традвайф» (сокращение от traditional wife – «традиционная жена»), появившийся не позднее 2020 г., также вызывает споры. Этот термин относится к консервативным блогерам, которые пропагандируют образ жизни, сосредоточенный на заботе о муже, детях и доме, и активно публикуют контент в соцсетях.
Менее противоречивое слово «делулу» (сокращение от delusional – «бредовый») ассоциируется с эпохой постправды, где личные убеждения важнее реальности. Первоначально оно использовалось как оскорбление в адрес фанатов K-pop, которые верили в возможность отношений со своими кумирами. Однако позже появился мем «делулу – это солулу» (от solution – «решение»), набравший миллиарды просмотров в TikTok. Даже премьер-министр Австралии Энтони Албанези использовал вариацию «делулу без солулу» в парламентских дебатах.
В словарь также вошло слово «бролигархия» – сочетание bro (друган) и oligarchy (олигархия), обозначающее небольшую группу богатых и влиятельных мужчин, связанных с технологическим бизнесом и стремящихся к политическому влиянию. Среди других новых терминов – Mouse Jiggler (устройство или программа, имитирующая активность компьютера, чтобы создать видимость работы) и «рабочий супруг» (коллега, с которым установились особенно доверительные и поддерживающие отношения).