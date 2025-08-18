Пассажиры поездов дальнего следования в РФ смогут оформлять билеты по биометрии
С 1 сентября биометрия будет доступна в России для оформления билетов на поезда дальнего следования и посадки на маршрут, передает «РИА Новости» со ссылкой на документ кабмина. При этом важно наличие у перевозчика технических возможностей для предоставления опции.
Пассажир по новым правилам сможет проходить идентификацию и аутентификацию с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единой биометрической системы (ЕБС). Высокоскоростной железнодорожный транспорт тоже будет включен в изменения. При этом традиционными способами получения билета и посадки на поезд все еще пользоваться разрешено.
Изменения вносятся в правила оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Они вступают в силу с 1 сентября 2025 г.