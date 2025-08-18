Пассажиры поездов дальнего следования в РФ смогут оформлять билеты по биометрии

Пассажир по новым правилам сможет проходить идентификацию и аутентификацию с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единой биометрической системы (ЕБС). Высокоскоростной железнодорожный транспорт тоже будет включен в изменения. При этом традиционными способами получения билета и посадки на поезд все еще пользоваться разрешено.