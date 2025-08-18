В очереди на Крымском мосту скопилось более 2600 автомобилей

Со стороны Тамани своей очереди ожидают 2015 автомобилей. Они могут стоять на подъезде к объекту в течение пяти часов и более. Время ожидания для водителей со стороны Керчи составляет свыше двух часов. В очереди там находится 610 автомобилей.