В очереди на Крымском мосту скопилось более 2600 автомобилей
Длина очереди на Крымском мосту превысила 2600 транспортных средств, по данным на 10:00 мск, сообщили в Telegram-канале, информирующем о ситуации на подходах к мосту.
Со стороны Тамани своей очереди ожидают 2015 автомобилей. Они могут стоять на подъезде к объекту в течение пяти часов и более. Время ожидания для водителей со стороны Керчи составляет свыше двух часов. В очереди там находится 610 автомобилей.
По данным на 9:00 мск, водители ожидали проезда в течение того же времени, в очереди находилось 2010 и 645 транспортных средств соответственно.