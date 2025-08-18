Газета
Общество

ЦБ выпустил 50-рублевую памятную монету с изображением Саур-Могилы

Ведомости

Банк России выпускает в обращение памятную монету из недрагоценных металлов с изображением военно-исторического музейного комплекса Саур-Могила в ДНР. Ее номинал составляет 50 руб., сообщается на сайте ЦБ.

Диаметр монеты – 28 мм. На ее обеих сторонах по окружности находится выступающий кант. Боковая поверхность изделия – рифленая с надписями «50 рублей», повторяющимися дважды и разделенными звездочками. На лицевой стороне монеты на кольце по окружности в верхней части расположена надпись «Банк России», а в нижней – «2025». Слева и справа на внешнем кольце изображены ветви лавра и дуба, переходящие на диск.

На оборотной стороне монеты находится рельефное изображение фрагмента мемориального комплекса Саур-Могила. На кольце по окружности имеются рельефные надписи, разделенные точками: в верхней части - «Год защитника Отечества», в нижней части - «Саур-Могила». Тираж монеты – 1 млн штук.

Саур-Могила – курган в ДНР высотой 277,9 м. В годы Великой Отечественной войны этот высотный пункт стал местом ожесточенных сражений. В августе 1943 г. советские войска в ходе продолжительных кровопролитных боев освободили курган от немецко-фашистских захватчиков.

