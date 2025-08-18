ЦБ выпустил 50-рублевую памятную монету с изображением Саур-Могилы

Диаметр монеты – 28 мм. На ее обеих сторонах по окружности находится выступающий кант. Боковая поверхность изделия – рифленая с надписями «50 рублей», повторяющимися дважды и разделенными звездочками. На лицевой стороне монеты на кольце по окружности в верхней части расположена надпись «Банк России», а в нижней – «2025». Слева и справа на внешнем кольце изображены ветви лавра и дуба, переходящие на диск.