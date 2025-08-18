Газета
Главная / Общество /

В 103 года умер создатель логотипа «бондианы» Джо Кэрофф

Ведомости

В возрасте 103 лет скончался американский графический дизайнер Джо Кэрофф, создатель культового логотипа с цифрами 007 для фильмов о Джеймсе Бонде. О его смерти сообщила газета The New York Times.

По словам сыновей Кэроффа Питера и Майкла, художник ушел из жизни за день до своего 104-го дня рождения. Последние недели он находился под наблюдением врачей хосписа на дому.

Кэрофф разработал логотип для пресс-релиза к перовому фильму о Бонде. Работая над идеей, он отказался от изображения пистолета, посчитав его визуально слабым. Нарисовав цифры 007 и проведя линии сверху и снизу, он заметил, что верхняя линия напоминает удлиненный ствол, исходящий от семерки. Доработав рисунок и добавив спусковой крючок, дизайнер создал один из самых узнаваемых символов мирового кино.

Samuel Regan-Asante / Unsplash

С доработками этот знак использовался во всех официальных фильмах о Бонде и на множестве сопутствующей продукции.

По данным издания, за годы карьеры Карофф создал постеры более чем к 300 картинам, среди которых «Последнее танго в Париже» Бернардо Бертолуччи и «Зелиг» Вуди Аллена. В 1980 г. он также разработал логотип для проекта ABC Olympics, освещавшего зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде.

