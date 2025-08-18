В 103 года умер создатель логотипа «бондианы» Джо Кэрофф

Кэрофф разработал логотип для пресс-релиза к перовому фильму о Бонде. Работая над идеей, он отказался от изображения пистолета, посчитав его визуально слабым. Нарисовав цифры 007 и проведя линии сверху и снизу, он заметил, что верхняя линия напоминает удлиненный ствол, исходящий от семерки. Доработав рисунок и добавив спусковой крючок, дизайнер создал один из самых узнаваемых символов мирового кино.