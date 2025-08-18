В Пакистане из-за муссонных дождей с конца июля погибли 660 человек
Из-за инцидентов, вызванных муссонными дождями, в Пакистане с конца июля погибли 660 человек, еще 929 пострадали. Об этом сообщает Национальное управление по чрезвычайным ситуациям страны.
Больше всего человек – 392 – погибли в провинции Хайбер-Пахтунхва, еще 245 жителей региона пострадали, следует из отчета ведомства. В северо-восточной провинции Пенджаб зарегистрированы 164 погибших и 582 раненых. О погибших также поступали сообщения из провинций Синд, Белуджистан, Гилгит-Балтистан и др.
По данным ведомства, в Пакистане эвакуировали и разместили во временных убежищах почти 30 000 человек. Кроме того, в результате обрушившегося на страну природного явления повреждено около 2500 зданий, а также нанесен значительный ущерб животноводству и сельскому хозяйству.
В отчете исследовательской группы World Weather Attribution (WWA) говорится, что муссоны в Пакистане усилились из-за изменений климата. Две климатические модели, включенные в анализ, показали увеличение интенсивности осадков на 40–80%. Это соответствует увеличению, выявленному на основе наблюдений, отмечают ученые. Обобщенные результаты показывают, что современное изменение климата привело к росту интенсивности осадков примерно на 15%, но с учетом неопределенностей нельзя исключать и гораздо более значительное увеличение.