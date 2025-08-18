В Пакистане из-за муссонных дождей с конца июля погибли 660 человек

В отчете исследовательской группы World Weather Attribution (WWA) говорится, что муссоны в Пакистане усилились из-за изменений климата. Две климатические модели, включенные в анализ, показали увеличение интенсивности осадков на 40–80%. Это соответствует увеличению, выявленному на основе наблюдений, отмечают ученые. Обобщенные результаты показывают, что современное изменение климата привело к росту интенсивности осадков примерно на 15%, но с учетом неопределенностей нельзя исключать и гораздо более значительное увеличение.